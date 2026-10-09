Charo López volverá a Mar del Plata con “Cantamos Fatal”, el espectáculo que combina canciones, humor e interacción con los espectadores. La función será el sábado 17 de octubre, a las 23:30, en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.

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La propuesta transforma al público en protagonista de una noche en la que el objetivo no es demostrar talento vocal, sino animarse a subir al escenario, elegir una canción y compartir un momento de diversión frente a los demás.

Con una dinámica descontracturada, el espectáculo propone dejar de lado la vergüenza y convertir el karaoke en una experiencia colectiva. Los asistentes podrán tomar el micrófono y sumarse a una iniciativa que encuentra en las interpretaciones, incluso las menos afinadas, una oportunidad para el humor.

La musicalización estará a cargo de DJ Mile Fiesta, quien acompañará la jornada con canciones para sostener el clima festivo durante el encuentro.

La presentación se suma a la agenda cultural de Mar del Plata con una alternativa que combina entretenimiento y participación, en un formato en el que no hace falta saber cantar para disfrutar de la experiencia.

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Las entradas ya se encuentran a la venta. “Cantamos Fatal” invita a compartir una noche entre amigos, con música, risas y la posibilidad de convertirse, por un rato, en la estrella del escenario.