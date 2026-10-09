Charo López regresa a Mar del Plata con una nueva función de “Cantamos Fatal”
La actriz y comediante se presentará el sábado 17 de octubre en Club TRI con su propuesta de karaoke y humor. La noche contará con la musicalización de DJ Mile Fiesta y una invitación abierta al público para animarse a cantar.
Charo López volverá a Mar del Plata con “Cantamos Fatal”, el espectáculo que combina canciones, humor e interacción con los espectadores. La función será el sábado 17 de octubre, a las 23:30, en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.
La propuesta transforma al público en protagonista de una noche en la que el objetivo no es demostrar talento vocal, sino animarse a subir al escenario, elegir una canción y compartir un momento de diversión frente a los demás.
Con una dinámica descontracturada, el espectáculo propone dejar de lado la vergüenza y convertir el karaoke en una experiencia colectiva. Los asistentes podrán tomar el micrófono y sumarse a una iniciativa que encuentra en las interpretaciones, incluso las menos afinadas, una oportunidad para el humor.
La musicalización estará a cargo de DJ Mile Fiesta, quien acompañará la jornada con canciones para sostener el clima festivo durante el encuentro.
La presentación se suma a la agenda cultural de Mar del Plata con una alternativa que combina entretenimiento y participación, en un formato en el que no hace falta saber cantar para disfrutar de la experiencia.
Las entradas ya se encuentran a la venta. “Cantamos Fatal” invita a compartir una noche entre amigos, con música, risas y la posibilidad de convertirse, por un rato, en la estrella del escenario.