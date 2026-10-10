Mar del Plata se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo con una variada programación de actividades destinadas tanto a residentes como a turistas. Con motivo del feriado nacional del lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la ciudad ofrecerá recitales, obras de teatro, festivales y propuestas al aire libre.

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Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) difundieron una agenda que reúne espectáculos de artistas nacionales e internacionales, encuentros gastronómicos y actividades recreativas para todas las edades.

Recitales y música en vivo

El sábado 10 será el turno de Axel, quien se presentará a las 21 en el complejo Radio City-Roxy-Melany. La jornada también contará con propuestas musicales en diferentes espacios culturales y nocturnos de la ciudad.

Para el domingo 11, uno de los espectáculos destacados será el de Dyango, a las 21 en el Radio City-Roxy-Melany. Además, Boom Boom Kid se presentará en Club TRI desde las 20.

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Teatro y humor para todos los gustos

La cartelera teatral también tendrá una importante presencia durante el fin de semana largo.

El sábado 10, el Teatro Auditorium presentará La Nona, a las 20, mientras que el humorista Darío Orsi llegará al complejo Radio City-Roxy-Melany con su espectáculo Hasta las manos, a las 23.

El domingo 11 continuarán las funciones con propuestas como Hotelón, en el Centro Cultural Séptimo Fuego, y Bajo Terapia, en el complejo Radio City-Roxy-Melany.

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La tradición teatral italiana llegará a Mar del Plata con “Il Mestier Comico – Viaggio nel mondo delle maschere”, un espectáculo inspirado en la Commedia dell’Arte que invita a recorrer el universo de las máscaras venecianas y sus personajes clásicos. La función se realizará este domingo 11 de octubre, a las 20, en la sede ubicada en avenida Paso 4473, entre Chaco y Diagonal del Ombú. Reservas al: 2234550268

Ferias y propuestas gastronómicas

Entre las actividades especiales se destaca una nueva edición de la Chachingo Wine Fair, que se desarrollará el viernes 9 y sábado 10 en Haras Santa María del Mar, con una propuesta dedicada al mundo del vino.

También se realizará una nueva edición de Brewmaster, durante el 9 y 10 de octubre, en la fábrica de Antares ubicada en el Parque Industrial General Savio.

Ambos encuentros se suman a las alternativas gastronómicas que ofrece habitualmente la ciudad, especialmente en los corredores de Güemes, Olavarría, Alem y el Puerto.

Actividades gratuitas y al aire libre

Para quienes buscan opciones sin costo, el Encuentro Internacional de Coros Mardelcanto ofrecerá presentaciones gratuitas durante el viernes y sábado en diferentes espacios de la ciudad.

Además, el domingo 11 se desarrollará la 13ª Correcaminata del Instituto Radiológico, una actividad destinada a promover la concientización sobre el cáncer de mama en el marco de Octubre Rosa.

La jornada tendrá lugar entre las 9 y las 12 en el Corredor Saludable, con salida desde avenida Libertad y la costa.

Por otra parte, los paseos tradicionales de Mar del Plata también aparecen como alternativas para disfrutar del feriado. La costa, el Puerto, la zona de Playa Varese, los museos y los espacios verdes permiten organizar salidas familiares sin necesidad de asistir a un espectáculo.

Un fin de semana para disfrutar de Mar del Plata

La agenda se extenderá durante los tres días del fin de semana largo, con propuestas para distintos públicos y presupuestos.

La combinación de recitales, teatro, encuentros culturales y actividades recreativas ofrece alternativas para quienes visiten la ciudad y también para los marplatenses que busquen aprovechar el descanso sin salir de la localidad.

Se recomienda consultar previamente los horarios, la disponibilidad de entradas y las condiciones de acceso a cada actividad, ya que algunas propuestas son gratuitas y otras requieren adquirir tickets anticipadamente.