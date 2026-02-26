Soledad Pastorutti será la nueva conductora de "La peña de Morfi"
Telefe confirmó quién será la nueva conductora del programa que se emite los domingos y que este año presentó varios cambios en su conducción.
Telefe confirmó quién será la nueva conductora del programa que se emite los domingos y que este año presentó varios cambios en su conducción.
La cantante muestra sus nuevas canciones después de dos años de intenso trabajo. Un repaso por “Parte de mí” que refleja el momento que vive la artista y que cuenta con la participación de importantes invitados.