La señal eligió a la cantante Soledad Pastorutti para estar al frente de la próxima temporada del ciclo, tras haber sido conductora invitada en varias emisiones de 2025.

Ads

La Sole ya es una figura conocida dentro de la emisora: además de sus apariciones en La Peña de Morfi, participó como coach en La Voz Argentina y formó parte de otros programas del canal.

Según se informó, la decisión responde a la buena recepción que tuvo su presencia en entregas anteriores y al interés de Telefe por renovar el formato tras la salida de los anteriores conductores.

Ads

La elección de Pastorutti marca un cambio importante para el ciclo musical, que continúa adaptándose para la temporada 2026 con una figura que combina experiencia artística y conexión con el público.

Puede interesarte

Ads