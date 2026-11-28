El Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, Villa Mitre (Lamadrid 3870) dio a conocer su programación cultural para diciembre, con una agenda abierta a vecinos y turistas que combina exposiciones permanentes y temporarias, talleres, actividades al aire libre, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales.

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El espacio abrirá sus puertas de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 y los sábados y domingos de 14:00 a 18:00, permaneciendo cerrado los días 8, 24, 25 y 31. La entrada general tiene un valor de $4500, mientras que para estudiantes, residentes y jubilados el arancel es de $3000; en tanto, todos los martes el acceso será libre y gratuito.

En cuanto a las muestras permanentes y temporarias, se presentará Mar del Plata en fotos y postales (1904-1932), muestra permanente que repasa los orígenes de la ciudad, su consolidación como villa balnearia y la transformación urbana impulsada por la llegada del turismo masivo, a través de fotografías, objetos de época y registros arquitectónicos.

También se exhibirá Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950, exposición temporaria dedicada a la moda y la indumentaria del Siglo XX, con ajuares y accesorios utilizados por quienes veraneaban en la ciudad. Y se presentará Aquellos cines de Mar del Plata, propuesta renovada que recupera la historia de las salas cinematográficas locales e incorpora material documental de los primeros festivales de cine celebrados en 1954, 1959 y 1960.

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En talleres y actividades formativas, el Curso/Taller de Proyectos Fotográficos, coordinado por Alejo Sánchez, se dictará los sábados de 15:30 a 17:30. Chi Kung en el parque, práctica ancestral a cargo de Pablo Guzmán. Meditación y Deeksha, encuentros coordinados por María del Rosario Díaz, están programados para los días 4 y 25 a las 18:30.

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Dentro de los eventos especiales del mes, del sábado 5 al lunes 7, de 12:00 a 22:00, se desarrollará FESTIN – Mercado de Platitos, una feria gastronómica con diversas opciones culinarias al aire libre.

Por otra parte, el sábado 12 se presentará Opera Studio: Concierto de la Compañía de Canto Sempre Avanti, espectáculo en el que estudiantes de canto lírico de la agrupación marplatense interpretarán fragmentos de conjunto operístico y música de cámara de compositores como Mozart, Saint-Saëns, Bizet, Moreno Torroba y Guastavino, acompañados al piano por la profesora Laura Reano y bajo la dirección general del tenor Miguel Silva Macías.

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