La sede Mar del Plata del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISA) llevó a cabo su tradicional Gala de Fin de Ciclo Lectivo 2026 en la sala del Teatro Tronador, espacio donde funciona la filial local de la institución académica, cuyo titular es el empresario Marcelo González, impulsor de la presencia del Instituto en la ciudad.

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Durante la velada, los estudiantes de primero a cuarto año de la Carrera de Danzas exhibieron los avances técnicos y artísticos alcanzados a lo largo del año, y se realizó además la entrega de diplomas a las alumnas egresadas del ciclo inicial. Estuvieron presentes autoridades que viajaron especialmente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellas la maestra regente de la Carrera de Danzas, Sabrina Streiff, quienes acompañaron a la coordinadora de la sede marplatense, Ana María Ghisoli, y al equipo docente.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación especial de Guadalupe Polo, ex alumna de la sede Mar del Plata y recientemente egresada del curso de perfeccionamiento del ISA en Buenos Aires, quien interpretó dos exigentes piezas del repertorio académico: la variación del ballet La esmeralda, con coreografía de Marius Petipa y música de César Pugni, y la Variación de la Flûte, perteneciente al ballet Suite en blanche, con coreografía de Serge Lifar y música de Édouard Lalo, preparada junto a la maestra Cecilia Figaredo.

El programa artístico estructurado para el cierre del ciclo lectivo abarcó siete cuadros representativos de las distintas asignaturas que integran el plan de estudios del ciclo básico. En Técnica Clásica, alumnos de primero a cuarto año realizaron una demostración de ejercicios de centro, saltos, giros y puntas bajo la guía de las maestras Tatiana Kucic y Fabiana Roma, con acompañamiento en vivo al piano de Facundo González y Marcela Martínez.

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En Danzas Argentinas, estudiantes de tercer año, preparadas por la maestra Candela Domenica y acompañadas al piano por Marcela Martínez, interpretaron piezas tradicionales como Zamba de Balderrama, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, El Escondido, recopilación de Andrés Chazarreta, el bailecito Viva Jujuy, de Rafael Rossi, y Gato Tchaikovsky, de Adolfo Ábalos.

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Por su parte en Danza Contemporánea, alumnas de cuarto año presentaron secuencias coreográficas desarrolladas junto a la maestra Macarena Verón, nuevamente con el acompañamiento musical en vivo de Facundo González. Y en Taller Coreográfico, estudiantes de segundo y tercer año, coordinados por Fabiana Roma, exhibieron dos creaciones inspiradas en las artes plásticas: una pieza de expresión corporal basada en el óleo Paseo a orillas del mar, del pintor español Joaquín Sorolla, con música de Roger Williams, y otra centrada en el trabajo rítmico y espacial a partir de la obra geométrica Incertidumbre, de Oti Ligarda, con música de Divan Gattamorta.

Para finalizar la gala, los alumnos de danza interpretaron fragmentos de la obra de Camille Saint-Saëns, El carnaval de los animales, con coreografía de Fabiana Roma, proyecto académico que había sido estrenado en esa misma sala durante las últimas vacaciones de invierno en el marco del ciclo El Colón para niños.