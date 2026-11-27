Pistilo Records celebrará sus 27 años de trayectoria con una fiesta que reunirá a distintas generaciones del rock alternativo marplatense. La cita será el viernes 4 de diciembre, de 19 a 23, en Club TRI, con entrada gratuita y apta para todo público. La programación incluirá bandas históricas del catálogo, nuevos proyectos y músicos invitados en una jornada que busca poner en valor la construcción colectiva de la escena independiente.

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Uno de los momentos centrales será la presentación de Los Estambres, un ensamble integrado por músicos del sello e invitados especiales que interpretará canciones de diferentes etapas de Pistilo Records. El repertorio incluirá versiones de temas de Piel de Polen, Vittorino y Explorador Azul, entre otros proyectos que forman parte de su historia.

La celebración también permitirá volver a encontrarse con bandas emblemáticas como El Picnic de un Millón de Años, Molinete Lumpen, Blancoscuro y Los Negros. A ellas se sumarán las presentaciones en vivo de Nuk Ronson y Erdosain, en una programación que recupera distintas experiencias y momentos del recorrido del sello.

Entre las propuestas actuales estará Monte Hermoso, que cerrará en Mar del Plata la gira de presentación de su álbum Empatía o Muerte, luego de recorrer escenarios de Neuquén, Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, Quilmes y La Plata. También participará Hotel Los Lobos, una nueva banda marplatense de postpunk y dreampop que se incorpora al catálogo de Pistilo y presentará su sencillo adelanto, Funeral.

La jornada se completará con sets de DJs, exposiciones y una feria de discos y fanzines. La intención es generar un espacio de encuentro entre músicos, público y distintas expresiones de la cultura independiente, en una celebración que trasciende los recitales y recupera el espíritu colectivo que caracteriza al proyecto.

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Una historia construida desde la independencia

Nacido en Mar del Plata a fines de la década del 90, Pistilo Records surgió como una alternativa a los modelos tradicionales de la industria discográfica. Desde sus comienzos se consolidó como un sello independiente de rock alternativo y un colectivo artístico dedicado a producir conciertos, editar discos, difundir ideas y acompañar proyectos musicales.

En sus 27 años de actividad, participó en la edición de aproximadamente 60 álbumes y produjo más de 100 eventos, conciertos, ciclos y festivales. Entre sus antecedentes se destacan el ciclo En Estado Real, realizado en 2003, y el festival Super Festín DIY de 2015, que reunió a 40 bandas del movimiento alternativo argentino.

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En su catálogo conviven proyectos como Piel de Polen, Blancoscuro, Los Negros, Explorador Azul, Vittorino y Fiura, junto con solistas y propuestas más recientes. El sello también tuvo un papel importante en la difusión de géneros como el shoegaze, el dream pop y el slowcore, además de explorar el postpunk, el indie rock y la música experimental.