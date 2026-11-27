Mar del Plata realizó hoy el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2027 con una nueva edición de Mar del Plata levanta el telón, evento desarrollado en el Hipódromo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se presentó la agenda teatral, musical, cultural y recreativa que ofrecerá el destino durante los próximos meses.

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La jornada, organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), incluyó una producción fotográfica y audiovisual protagonizada por actrices, actores y referentes artísticos de todo el país integrantes de más de 100 elencos que formarán parte de la cartelera estival en la ciudad.

El encuentro contó además con la cobertura de periodistas y comunicadores digitales de distintos puntos del país, quienes realizaron entrevistas, registros audiovisuales y transmisiones en vivo para difundir las propuestas de la Capital Nacional del Espectáculo.

Desde el organismo municipal recordaron que el cronograma completo de actividades turísticas y culturales para el verano 2027 se encuentra disponible para consulta en el sitio oficial www.turismomardelplata.gob.ar.

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