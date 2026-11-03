La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, confirmó los detalles del operativo para el partido entre Aldosivi y River Plate, que se disputará este jueves 5 a las 15:00 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. El encuentro contará con ambas parcialidades y tendrá un despliegue de 340 efectivos de la Policía bonaerense.

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El dispositivo también incluirá 185 agentes de seguridad privada, 45 empleados de Utedyc y cuatro ambulancias para la asistencia médica. Las puertas del estadio se abrirán a las 12:00 y las autoridades recomendaron concurrir con el Documento Nacional de Identidad y la entrada física para facilitar los controles del programa Tribuna Segura.

Además, APreViDe recordó que no habrá venta de localidades en las boleterías del estadio el día del partido, por lo que los hinchas deberán contar con sus entradas adquiridas previamente.

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Los simpatizantes de Aldosivi ocuparán la cabecera y las instalaciones del sector Sur del estadio. El ingreso será por la avenida De las Olimpíadas y Magallanes.

Por su parte, los hinchas de River se ubicarán en la tribuna y las plateas del sector Norte, con una disponibilidad informada de 6000 entradas populares y 4000 plateas. Los accesos estarán ubicados sobre la diagonal Canosa y la avenida Juan B. Justo.

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Quienes lleguen desde la Ruta 2 deberán continuar por la avenida Champagnat en dirección a Juan B. Justo, bajo custodia policial.

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La Dirección de Tránsito dispondrá cortes vehiculares desde las 09:00 en distintos puntos cercanos al estadio. En el sector Norte, las interrupciones se realizarán en los cruces de Juan B. Justo y Canosa; Pehuajó y Canosa; Pehuajó y 12 de Octubre; y Udine y Canosa.

En el sector Sur, los cortes estarán ubicados en las intersecciones de Ortiz de Zárate, Irala, Ayolas, Magallanes y Hernandarias con las calles Viña del Mar y De las Olimpíadas.

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Por último, APreViDe recordó que estará prohibido ingresar con pirotecnia o prendas identificatorias de otros clubes. También advirtió sobre las sanciones que pueden aplicarse ante incidentes o invasiones al campo de juego.