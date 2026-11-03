La delegación argentina sigue sumando buenas noticias en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Cecilia Dieleke volvió a destacarse en el agua y consiguió un lugar entre las ocho finalistas de los 100 metros espalda, después de completar la clasificación con un tiempo de 1:02.87.

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La joven nadadora llega a esta instancia con confianza tras su gran actuación en los 200 metros espalda, donde se consagró campeona y obtuvo la medalla de oro, además de establecer un récord sudamericano. Ahora buscará repetir una actuación destacada en una nueva prueba, con la posibilidad de sumar otra presea para Argentina.

Por otro lado, Thiago Pizzini también tuvo una participación destacada: finalizó séptimo en la final de los 400 metros libre, con una marca de 3:59.10, resultado que le permitió obtener un diploma olímpico. Después de finalizar en el puesto 25 de los 100 metros libre, el argentino todavía tendrá una nueva oportunidad de competir en los 200 metros libre y continuar su experiencia en Dakar.

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