Francisco Cerúndolo se despidió del Masters 1000 de París tras retirarse en la primera ronda frente al francés Arthur Rinderknech. El tenista argentino sintió molestias físicas durante el encuentro y decidió abandonar cuando el marcador favorecía a su rival por 3-6, 7-6 (2) y 2-0.

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El porteño había comenzado con un gran nivel y se llevó el primer set por 6-3. En el segundo parcial, llegó a sacar 5-4 para quedarse con el partido, pero no pudo cerrar la victoria, perdió su servicio y terminó cediendo el tie-break por 7-2.

Durante el descanso, Cerúndolo recibió atención médica por una molestia en la zona de la espalda. Sin embargo, los problemas físicos continuaron en el tercer set y, después de los dos primeros, resolvió no seguir jugando.

De esta manera, Rinderknech avanzó a la segunda ronda del certamen parisino, donde enfrentará al italiano Mattia Bellucci.

¿Se terminó la temporada para Cerúndolo?

La lesión también pone en duda la participación del argentino en el torneo de Estocolmo, previsto para la próxima semana y señalado como su siguiente compromiso del calendario. Por el momento, no hubo una confirmación definitiva sobre su presencia.

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La posibilidad de que Cerúndolo haya cerrado su temporada 2026 dependerá de la evolución de la molestia y de cómo responda en los próximos días. El objetivo será recuperarse sin asumir riesgos innecesarios de cara al cierre del año.

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