Peñarol de Mar del Plata se enfrentará este lunes con Olímpico de La Banda, en Santiago del Estero, con el objetivo de recuperarse de su primera derrota en la temporada. El encuentro comenzará a las 22 en el estadio Vicente Rosales y será televisado por Básquet Pass.

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El conjunto dirigido por Leo Costa llega con un registro de cuatro victorias y una caída (4-1), luego de perder ante Quimsa por 78-73. Pese a ese resultado, el Milrayitas comparte el segundo puesto de la tabla junto a Atenas y buscará retomar el camino ganador fuera de casa.

Enfrente estará un Olímpico que atraviesa un buen momento, con tres triunfos consecutivos: ante Boca como local y frente a Regatas y San Martín de Corrientes en condición de visitante.

El historial y las bajas

En la Liga Nacional, ambos equipos se enfrentaron en 42 oportunidades, con ventaja para Olímpico, que consiguió 23 victorias frente a las 19 de Peñarol.

En cuanto a las novedades de los planteles, el equipo marplatense no podrá contar con Selem Safar, quien continuará de baja por una molestia muscular. Por su parte, Olímpico recuperará a Andrew Corum, ausente en su último compromiso por lesión.

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Además, Al Thornton está a 28 puntos de alcanzar los 3.000 con la camiseta de Peñarol, una marca que podría concretar en los próximos partidos.

El Milrayitas buscará sumar una victoria importante para mantenerse en los primeros puestos y dejar atrás el traspié sufrido en Santiago del Estero.

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