Mar del Plata será escenario de una nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita, que reunirán a unos 7.000 jóvenes de distintos puntos del país. La ceremonia de apertura se llevará a cabo este lunes 2 de noviembre, desde las 18.30, en el Polideportivo Islas Malvinas.

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El evento convocará a delegaciones de todo el territorio nacional y ofrecerá una amplia propuesta deportiva, con competencias que se desarrollarán en diferentes instalaciones de la ciudad. La organización contempla más de 40 escenarios deportivos distribuidos en más de 30 sedes e instituciones.

38 disciplinas y una propuesta inclusiva

La edición 2026 contará con 38 disciplinas: 31 convencionales y siete adaptadas. Entre los deportes incluidos en el programa se encuentran atletismo, natación, básquet 3x3, vóley, hockey 7, rugby, judo, taekwondo, canotaje, esgrima, BMX freestyle, skate, breaking y deportes electrónicos.

En tanto, las competencias adaptadas incluirán atletismo, natación, básquet 3x3, tenis de mesa, vóleibol sentado, boccia y goalball, con el objetivo de promover la participación y la inclusión a través del deporte.

Los principales centros de competencia serán el CEF N.º 1, el EMDER, Playa Popular y Punta Mogotes, aunque las actividades también se extenderán a otras instituciones deportivas de Mar del Plata.

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Más que una competencia deportiva

Desde la organización destacaron que los Juegos representan una oportunidad para fomentar el compañerismo, el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo, además de impulsar el desarrollo del deporte nacional.

El director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller, expresó sus expectativas de cara al inicio del certamen y convocó a los atletas a disfrutar de la experiencia, compartir con otras delegaciones y llevarse recuerdos de su paso por Mar del Plata.

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