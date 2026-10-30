La Selección argentina confirmó las sedes de sus próximos compromisos internacionales en noviembre: enfrentará a Uruguay el viernes 13 en La Bombonera y jugará ante Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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El anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizado hoy, terminó de definir los escenarios para los últimos dos encuentros del seleccionado durante 2026. Ambos partidos se disputarán en el marco de la fecha FIFA de noviembre y serán en condición de local.

El primer encuentro tendrá como escenario el estadio Alberto J. Armando, donde Argentina recibirá a Uruguay en una nueva edición del clásico rioplatense. Cuatro días más tarde, el conjunto nacional viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

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Si bien las fechas y los estadios ya fueron confirmados, todavía resta conocer los horarios de los encuentros y los detalles sobre la venta de entradas, que serán comunicados por la AFA.

El partido frente a Uruguay se disputará el 13 de noviembre en la cancha de Boca Juniors. La elección de La Bombonera terminó con las especulaciones sobre la sede del encuentro, que inicialmente había sido anunciada solamente como Buenos Aires.

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El antecedente más reciente entre ambos seleccionados fue en Montevideo, donde Argentina se impuso por 1-0 con un gol de Thiago Almada. En tanto, el último enfrentamiento en territorio argentino se jugó en noviembre de 2023, cuando Uruguay ganó 2-0 en el estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas.

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El 17 de noviembre, la Selección se presentará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, Córdoba volverá a recibir al equipo nacional, que ya disputó allí uno de sus compromisos de preparación durante este año.

El último cruce entre Argentina y Costa Rica fue en marzo de 2024, en un amistoso disputado en Los Ángeles, Estados Unidos. En aquella oportunidad, el conjunto dirigido por Scaloni ganó 3-1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

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Los encuentros de noviembre tendrán un significado especial porque serán las primeras presentaciones de la Selección después de la despedida de Lionel Messi, quien cerró su ciclo con la camiseta argentina en el partido ante Benín.

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El entrenador Lionel Scaloni comenzará así una nueva etapa al frente del equipo, con el desafío de sostener la competitividad del seleccionado y continuar con la renovación del plantel. Los dos amistosos marcarán el cierre del calendario internacional argentino de 2026, con dos compromisos en el país y ante rivales de la región.