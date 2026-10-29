Federico Elías dejó de ser jugador de Quilmes por una lesión
El escolta y el "Tricolor" acordaron la rescisión del vínculo contractual. La decisión se tomó debido a una vieja lesión que le impedía tener continuidad en el plantel.
El Club Atlético Quilmes de Mar del Plata anunció hoy la salida de Federico Elías, quien dejó de formar parte del plantel tras llegar a un acuerdo con la institución para finalizar su vínculo contractual.
A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el club explicó que la decisión se tomó debido a la reaparición de una lesión antigua que condiciona el rendimiento deportivo del jugador y su continuidad dentro del equipo.
De esta manera, priorizaron la situación física del deportista y ambas partes acordaron poner fin al contrato.
Por último, desde la institución marplatense agradecieron a Elías por su profesionalismo, compromiso y predisposición durante su paso por el club. Además, le desearon una pronta recuperación y éxitos en sus próximos desafíos deportivos.