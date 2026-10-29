El Club Atlético Quilmes de Mar del Plata anunció hoy la salida de Federico Elías, quien dejó de formar parte del plantel tras llegar a un acuerdo con la institución para finalizar su vínculo contractual.

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A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el club explicó que la decisión se tomó debido a la reaparición de una lesión antigua que condiciona el rendimiento deportivo del jugador y su continuidad dentro del equipo.

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De esta manera, priorizaron la situación física del deportista y ambas partes acordaron poner fin al contrato.

Por último, desde la institución marplatense agradecieron a Elías por su profesionalismo, compromiso y predisposición durante su paso por el club. Además, le desearon una pronta recuperación y éxitos en sus próximos desafíos deportivos.

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