Platense se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina 2026 tras eliminar a Atlético Tucumán en la definición por penales, en la semifinal disputada en Salta. De esta manera, el equipo de Vicente López quedó a la espera de conocer a su rival para el encuentro decisivo, que saldrá del duelo entre Boca y Banfield.

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La final del certamen está prevista para el miércoles 2 de diciembre. Por el momento, la organización no confirmó el horario ni el estadio donde se disputará el partido, que se jugará a encuentro único y definirá al campeón de esta edición.

El segundo finalista se conocerá el sábado 14 de noviembre, cuando Boca y Banfield se enfrenten desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador avanzará a la definición y se medirá con Platense por el título.

El Calamar tuvo un recorrido exigente hasta llegar a esta instancia. En las primeras rondas superó a Argentino de Monte Maíz por 1 a 0 y a San Martín de San Juan por penales, luego de igualar sin goles. En octavos de final eliminó a Instituto también desde los doce pasos, tras empatar 1 a 1, mientras que en cuartos derrotó a Estudiantes por 1 a 0.

Con la victoria ante Atlético Tucumán, Platense alcanzó por primera vez la final de la Copa Argentina y tendrá la posibilidad de sumar un nuevo título a su historia. En 2025, el conjunto de Vicente López conquistó el Torneo Apertura y consiguió la primera estrella de su trayectoria.

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Además del trofeo, la definición tendrá en juego la clasificación a la próxima Copa Libertadores. La final será transmitida en vivo por TyC Sports, mientras que el horario y la sede quedarán sujetos a la confirmación oficial de la organización.

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