Nicolás Pareja, ex futbolista de la selección argentina, fue a juicio en España por presunto delito leve de defraudación en su vivienda ubicada en Sevilla. Si bien la fiscalía ordenó 10 meses de multa para el bonaerense, aún resta la sentencia.

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Según el medio español ABC Sevilla, “el asunto deriva de la denuncia de uno de los vecinos del ex jugador sevillista, que reside en el Real Club Sevilla Golf”. El problema se dio en su casa de Alcalá de Guadaíra.

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Al parecer, el argentino habría asegurado que todo gira en torno a la manera irregular en la que recibía la energía eléctrica en su vivienda. Según su versión, la instalación ilegal se había hecho antes de que él comprara el inmueble.

Tras la denuncia del vecino, el procedimiento fue llevado a cabo por la plaza número uno de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra. Con el pedido de una multa de 10 meses por parte del Ministerio Púbico, únicamente resta la resolución para conocer si habrá o no un castigo para el exdefensor.

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