El entrenador presentó su renuncia en la recta final de la fase regular del torneo, luego de una temporada con resultados irregulares.

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Deportivo Riestra informa que Guillermo Duró presentó su renuncia como entrenador, la cual fue aceptada por la institución. Le agradecemos su entrega, compromiso y trabajo a lo largo de estos meses en el club, tanto a él como a su cuerpo técnico. https://t.co/L0WAw0h0y4 — Deportivo Riestra (@prensariestra) October 27, 2026

Durante el año, Duró dirigió 26 partidos, con un saldo de seis victorias —dos por penales—, nueve empates y once derrotas. El Malevo atraviesa un momento complicado y todavía no aseguró su permanencia en la máxima categoría.

A falta de dos fechas para el final del torneo, Riestra deberá enfrentar a Talleres e Independiente en sus últimos compromisos.

El equipo continúa en la lucha por la permanencia junto a Aldosivi, el representante marplatense, en una definición que todavía mantiene abierta la pelea por evitar el descenso.

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