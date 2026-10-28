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Guillermo Duró renunció como entrenador de Riestra
La institución lo anunció a través de sus redes sociales, luego de que Guillermo Duró dejara de ser el director técnico de Deportivo Riestra tras la derrota por 1-0 ante Instituto.
El entrenador presentó su renuncia en la recta final de la fase regular del torneo, luego de una temporada con resultados irregulares.
Durante el año, Duró dirigió 26 partidos, con un saldo de seis victorias —dos por penales—, nueve empates y once derrotas. El Malevo atraviesa un momento complicado y todavía no aseguró su permanencia en la máxima categoría.
A falta de dos fechas para el final del torneo, Riestra deberá enfrentar a Talleres e Independiente en sus últimos compromisos.
El equipo continúa en la lucha por la permanencia junto a Aldosivi, el representante marplatense, en una definición que todavía mantiene abierta la pelea por evitar el descenso.