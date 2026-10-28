Quilmes de Mar del Plata cayó por 80-75 ante Pico Football Club en el Parque Ángel Larrea, en el marco de una nueva presentación por La Liga Argentina de Básquet. El equipo marplatense no logró sostener la ventaja inicial y, pese a la remontada en el cierre, se quedó sin premio en su visita a La Pampa.

Ads

El Cervecero comenzó mejor y se llevó el primer cuarto por 20-17, con buenas intervenciones de Rafael Alberton Rodrigues, Bryce Beamer y Valentín Duvanced. Sin embargo, el local elevó la intensidad defensiva en el segundo período y encontró respuestas en Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Valentín Allier para dar vuelta el marcador. Pico se fue al descanso arriba por 39-33.

En el tercer cuarto, el Decano mantuvo el control del encuentro y amplió la diferencia hasta establecer un 58-46 de cara al último segmento. Rodrigo Sánchez y Joaquín Ríos fueron importantes para sostener la ventaja, mientras que Quilmes tuvo dificultades para encontrar continuidad en ataque.

En los diez minutos finales, el conjunto marplatense mostró otra cara y salió decidido a pelear por el partido. Con Beamer como principal referencia ofensiva, logró achicar la distancia y llegó a ponerse a seis puntos cuando restaban cinco minutos y medio. No obstante, Pico respondió en los momentos decisivos y aprovechó sus oportunidades desde la línea de libres para asegurar el triunfo, pese a perder el parcial por 29-22.

Beamer terminó como el máximo anotador del encuentro con 23 puntos, seguido por Rodrigues, que aportó 11 unidades. En el conjunto ganador, Rodríguez Suppi y Sánchez se destacaron con 20 puntos cada uno, mientras que Ríos sumó 15.

Ads

Con esta derrota, Quilmes quedó con una victoria y tres caídas en el inicio de la temporada de La Liga Argentina. Por su parte, Pico FC celebró su primer triunfo en el certamen y alcanzó una marca de un partido ganado y dos perdidos.

Ads