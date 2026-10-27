Quilmes y Unión afrontarán este martes una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, con el objetivo de sumar victorias en la continuidad de la competencia.

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El Cervecero jugará desde las 21 frente a Pico FC, en el estadio Parque Ángel Larrea, por la cuarta fecha del certamen. El equipo marplatense buscará recuperarse luego de caer por 88-80 ante Ciclista en el Coliseo del Boulevard, en su última presentación como visitante.

Por su parte, Unión visitará a Centenario desde las 21.30, en el estadio Mateo Migliore de Venado Tuerto. El equipo marplatense llega con confianza después de superar por 71-53 a Central Entrerriano, en un encuentro en el que Juan Esteban De la Fuente fue la figura con 17 puntos. El escolta promedia 25 puntos por partido en el inicio de la temporada.

El compromiso marcará el comienzo de la primera gira de Unión, que continuará el jueves frente a Deportivo Norte de Armstrong, también desde las 21.30. El objetivo será aprovechar este recorrido para sumar victorias y consolidar su rendimiento en la segunda categoría del básquet nacional.

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