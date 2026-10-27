Florencia Santillán denunció a través de sus redes sociales que Aerolíneas Argentinas volvió a dañar su silla de ruedas durante un viaje en avión. En esta oportunidad, mostró cómo quedó doblado uno de los caños y expresó su indignación por una situación que, según contó, se repite con frecuencia.

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“Aerolíneas Argentinas me volvió a romper una silla. No me pueden romper una silla cada dos vuelos que hago”, manifestó en sus historias de Instagram.

Además, explicó que hace aproximadamente un mes y medio ya le habían destrozado una silla de ruedas. La deportista señaló que viaja cada veinte días por un protocolo médico y que, cada dos o tres vuelos, vuelve a encontrarse con su elemento de movilidad dañado.

“Venís al área de reclamos y o no hay nadie o no te atienden”, cuestionó. También denunció las demoras para encontrar una solución, que pueden extenderse durante meses, y aseguró que no recibe disculpas y que el trato durante los reclamos es inadecuado.

Finalmente, compartió una reflexión en sus historias sobre la importancia de comprender el valor que tiene una silla de ruedas para la autonomía de una persona: “Ojalá algún día habitemos

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una sociedad que entienda en todas sus esferas que una silla de ruedas es equivalente a un par de piernas”.

“No rompieron un plástico, aplastaron una silla”, expresó, y concluyó que todavía no sabe cómo ocurrió el daño.

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