River consiguió una victoria importante frente a Racing, pero el resultado quedó acompañado por las declaraciones de referentes del club sobre las últimas decisiones arbitrales. En Núñez cuestionaron las intervenciones del VAR y los goles anulados en las últimas dos fechas, en un contexto marcado por la cercanía del Superclásico.

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Leonardo Ponzio fue uno de los más contundentes al expresar su postura: “No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten”. Además, sostuvo que al equipo le está ocurriendo que necesita “hacer dos o tres goles para ratificar un resultado” y señaló que la decisión de anular el segundo tanto ante Racing habría llegado desde fuera del campo de juego.

En la misma línea, Ángel Correa manifestó su disconformidad con las revisiones arbitrales y lanzó: “Mucha casualidad… Ja. Parece que contra nosotros siempre hay que ir al VAR”. Gonzalo Montiel, por su parte, también se refirió a las decisiones y expresó: “Son decisiones de los árbitros, habría que preguntarles a ellos”.

Las declaraciones reavivaron el mensaje de “guardia alta” en River, que llega al partido más esperado del fútbol argentino con el foco puesto también en el arbitraje. El domingo 1 de noviembre, desde las 15, el Millonario visitará a Boca en La Bombonera por una nueva edición del Superclásico.

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