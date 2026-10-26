Este sábado se disputaron los octavos de final del Torneo Clausura “Cacho Méndez”, correspondiente a la Copa “Carlos de los Reyes” de la Liga Marplatense de Fútbol, y quedaron definidos los cuatro cruces de cuartos de final de Primera División.

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Kimberley venció 2-1 a San Isidro, Atlético Mar del Plata superó 1-0 a General Urquiza y River derrotó 2-0 a El Cañón. Por su parte, Independiente igualó 1-1 con Boca y Quilmes empató sin goles frente a Círculo Deportivo, pero ambos avanzaron gracias a la ventaja deportiva. San José y Deportivo Norte también terminaron 0-0, con clasificación para el conjunto local.

Las victorias de Once Unidos y Banfield marcaron otras de las notas de la jornada. El equipo de Parque Luro superó 3-1 a Cadetes de San Martín, mientras que Banfield eliminó a Racing tras imponerse por 2-0.

Con estos resultados, los cuartos de final, que se disputarán el próximo fin de semana, tendrán los siguientes enfrentamientos: Kimberley vs. Once Unidos, Atlético Mar del Plata vs. Banfield, Independiente vs. San José y Quilmes vs. River.

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