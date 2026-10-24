Los Juegos Bonaerenses 2026 finalizaron luego de cinco jornadas de competencias deportivas y culturales que reunieron a 30.000 finalistas de 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. En la 35ª edición del certamen, Quilmes se consagró campeón del medallero general, mientras que la delegación de General Pueyrredon ocupó el sexto puesto, con 75 preseas.

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El equipo local estuvo integrado por 510 representantes que participaron en distintas disciplinas deportivas y culturales. En total, obtuvo 26 medallas de oro, 28 de plata y 21 de bronce, resultados que le permitieron ubicarse entre los municipios con mayor cantidad de reconocimientos en la competencia.

Quilmes, por su parte, encabezó el medallero de esta edición con 60 medallas: 40 de oro, 11 de plata y nueve de bronce.

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A lo largo de las cinco jornadas, las competencias se desarrollaron en numerosos escenarios deportivos y culturales de Mar del Plata. Entre ellos estuvieron los Polideportivos Barriales, el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, la Pista de Atletismo Justo E. Román y el Centro Municipal de Hockey, además de clubes, instituciones y espacios culturales.

La programación incluyó más de 100 disciplinas y modalidades, distribuidas en las categorías Deportes Juveniles, Deportes para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Cultura. La propuesta convocó a participantes de toda la provincia y abarcó distintas edades y áreas de competencia.

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La realización de las finales también generó movimiento en la actividad turística y comercial de Mar del Plata, informaron desde la Municipalidad. La llegada de miles de deportistas, artistas, acompañantes y delegaciones impulsó la demanda en los sectores hotelero, gastronómico y comercial durante los días del certamen.

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