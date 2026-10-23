Lionel Messi recibió hoy el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El capitán de la Selección Argentina recogió la distinción de manos de la princesa Leonor, en un acto que contó con la presencia de los reyes y de la infanta Sofía.

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Tras recibir el diploma, el futbolista rosarino manifestó estar “muy ilusionado, muy feliz” y “muy agradecido” por el reconocimiento, que valoró más allá de sus actuaciones dentro del campo de juego.

El jurado fundamentó la elección en su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”. Además, resaltó su “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

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Durante la semblanza del premiado, la princesa Leonor definió la carrera del delantero como una “trayectoria irrepetible”. En su discurso, también citó la descripción de un ex futbolista, quien destacó que Messi “convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego”.

A los 39 años, Messi suma este galardón a una carrera que incluye 48 títulos colectivos, entre ellos la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuatro Ligas de Campeones y diez ligas españolas con el Barcelona. A esos logros se agregan ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro y tres premios The Best.

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La distinción también reconoce su compromiso social, especialmente las iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

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La ceremonia reunió, además, a figuras destacadas de distintos ámbitos que recibieron reconocimientos en esta edición, entre ellas la astronauta Christina Koch, la artista Patti Smith, el escritor Julian Barnes y representantes del estudio de animación Studio Ghibli.

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