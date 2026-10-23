Franco Colapinto se prepara para afrontar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con una novedad que no pasó desapercibida entre los fanáticos: un casco especial que combina los colores argentinos con un guiño a Boca Juniors, el club del que es hincha.

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El piloto de Alpine presentó el diseño a través de las redes sociales de la escudería. La nueva decoración tiene una base blanca, detalles en azul y amarillo y referencias al Sol de Mayo, además de la bandera argentina, su nombre, su logo personal y el número 43.

“Un poco de Boca”, explicó Colapinto al mostrar el casco, que también incorpora el amarillo de Mercado Libre, patrocinador que tendrá presencia en el monoplaza de Alpine durante las próximas carreras de la gira americana. La escudería francesa también utilizará ese color en sectores del capó motor y el alerón trasero.

El argentino estrenará el diseño en Austin y lo utilizará durante parte de la gira por América, que continuará con los Grandes Premios de México y Brasil antes de finalizar en Las Vegas.

Austin, un circuito exigente para la Fórmula 1

El Circuito de las Américas será escenario de la 18.ª fecha del campeonato. El trazado texano tiene una extensión de 5.513 metros y la carrera se disputará a 56 vueltas, para completar una distancia de 308,4 kilómetros.

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Además, el circuito presenta modificaciones en algunos sectores: se reasfaltó parte del recorrido entre las curvas 9 y 11 y se trabajó sobre la superficie en las aproximaciones a las curvas 12 y 19 para corregir irregularidades.

La actividad también tendrá otros focos de atención. Andrea Kimi Antonelli buscará sostener su pelea por el campeonato, Max Verstappen intentará prolongar su racha de victorias y Ferrari llegará con mejoras en sus monoplazas.

Los horarios del Gran Premio de Estados Unidos

La actividad de la Fórmula 1 en Austin comenzará este viernes con las prácticas libres. Estos son los horarios para Argentina:

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Viernes 23 de octubre: primera práctica libre a las 14.30 y segunda práctica a las 18.

primera práctica libre a las 14.30 y segunda práctica a las 18. Sábado 24 de octubre: tercera práctica libre a las 14.30 y clasificación a las 18.

tercera práctica libre a las 14.30 y clasificación a las 18. Domingo 25 de octubre: carrera a las 17.

Colapinto afrontará así una nueva fecha de la temporada con un casco renovado y los colores argentinos y xeneizes como protagonistas, en el inicio de una seguidilla de competencias que será clave para cerrar el calendario de la Fórmula 1.