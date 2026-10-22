El Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata vuelve a aparecer en el centro de la escena futbolística. Durante una recorrida por las obras de remodelación, el intendente Julio Alak afirmó que el recinto será una de las sedes del Mundial 2030, que se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, con partidos conmemorativos del centenario en Sudamérica.

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El anuncio fue realizado a través de un video publicado por el jefe comunal, en el que aparece junto a Fernando Islas Casares, director del estadio. Allí, mientras mostraban los trabajos que se llevan adelante en el predio, Alak expresó: “Este estadio va a ser sede del Mundial 2030”.

La recorrida también sirvió para destacar las mejoras de infraestructura que se están ejecutando. Entre los trabajos se encuentran la renovación de las butacas, la puesta a punto de los palcos y las intervenciones sobre el campo de juego, en el marco de un proyecto impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Provincia de Buenos Aires.

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