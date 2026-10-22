Los Pumas comenzaron a planificar el tramo final de la temporada internacional con la mira puesta en el Nations Championship, el torneo que reúne a seleccionados del hemisferio norte y del hemisferio sur. Como parte de la preparación, el entrenador Felipe Contepomi convocó a 33 jugadores para una concentración en Londres, prevista del 26 al 28 de octubre.

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El encuentro de trabajo servirá para ajustar aspectos del juego y evaluar a los integrantes del plantel antes de confirmar la lista definitiva para la gira europea. Entre los convocados se encuentran los marplatenses Pedro Rubiolo y Mayco Vivas.

Cuándo y dónde jugarán Los Pumas

Argentina afrontará tres compromisos durante noviembre, todos como visitante. El primer desafío será ante Irlanda, el viernes 6 en Dublín. Una semana después, el sábado 14, se medirá con Italia en Génova, mientras que el cierre de esta serie será frente a Francia, el sábado 21 en París.

El calendario continuará con el Fin de Semana de Finales, programado del 27 al 29 de noviembre en Twickenham, Londres, donde se desarrollarán los encuentros que definirán las posiciones finales de la competencia.

Cómo se juega el Nations Championship

El Nations Championship es una competencia internacional que enfrenta a 12 seleccionados: seis del hemisferio norte y seis del hemisferio sur. Durante las ventanas internacionales de julio y noviembre, los equipos se enfrentan a rivales de la otra región, en un formato que busca reunir a las principales potencias del rugby mundial.

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La edición 2026 culminará con una jornada de finales en Londres, en la que los resultados determinarán la clasificación definitiva del torneo. Para Los Pumas, la gira europea será una oportunidad de medir su nivel ante tres rivales de jerarquía y cerrar el año con una exigente serie de partidos.

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