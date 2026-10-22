Estudiantes en busca la final de la Libertadores ante Flamengo
El Pincha visita este jueves al conjunto brasileño desde las 21.30 en el Maracaná, con el objetivo de meterse en la definición de la Copa Libertadores después de 17 años.
Estudiantes de La Plata afrontará este jueves un desafío clave cuando visite a Flamengo en el estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21.30 y definirá al segundo finalista del certamen continental, que ya tiene a Palmeiras como primer clasificado.
El conjunto platense buscará volver a una final de la máxima competencia sudamericana, algo que no consigue desde 2009, cuando se consagró campeón tras vencer a Cruzeiro en la definición. Del otro lado estará Flamengo, que intentará aprovechar la localía para asegurar su lugar en el partido decisivo.
El cruce entre Estudiantes y Flamengo está abierto tras el empate sin goles en La Plata. Con ese resultado, ambos equipos llegan a la revancha con las mismas posibilidades de avanzar: quien consiga la victoria se meterá en la final, mientras que una nueva igualdad llevará la definición a los penales.
El encuentro se podrá seguir por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El uruguayo Gustavo Tejera será el encargado de impartir justicia.
El ganador se medirá con Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El Pincha intentará volver a una final de la Libertadores después de 17 años, mientras que Flamengo buscará llegar nuevamente a la definición y defender el título obtenido en 2025.