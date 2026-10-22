Estudiantes de La Plata afrontará este jueves un desafío clave cuando visite a Flamengo en el estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21.30 y definirá al segundo finalista del certamen continental, que ya tiene a Palmeiras como primer clasificado.

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El conjunto platense buscará volver a una final de la máxima competencia sudamericana, algo que no consigue desde 2009, cuando se consagró campeón tras vencer a Cruzeiro en la definición. Del otro lado estará Flamengo, que intentará aprovechar la localía para asegurar su lugar en el partido decisivo.

El cruce entre Estudiantes y Flamengo está abierto tras el empate sin goles en La Plata. Con ese resultado, ambos equipos llegan a la revancha con las mismas posibilidades de avanzar: quien consiga la victoria se meterá en la final, mientras que una nueva igualdad llevará la definición a los penales.

El encuentro se podrá seguir por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El uruguayo Gustavo Tejera será el encargado de impartir justicia.

El ganador se medirá con Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El Pincha intentará volver a una final de la Libertadores después de 17 años, mientras que Flamengo buscará llegar nuevamente a la definición y defender el título obtenido en 2025.

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