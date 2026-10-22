General Pueyrredon ocupa el cuarto puesto en el medallero de los Juegos Bonaerenses 2026, con un total de 29 medallas. La delegación del distrito, que tiene a Mar del Plata como principal referencia, cosechó hasta el momento 13 preseas doradas, nueve plateadas y siete de bronce.

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En los primeros lugares de la clasificación se encuentran Almirante Brown, con 28 medallas (18 de oro, siete de plata y tres de bronce); Lomas de Zamora, con 23 (17 doradas, tres plateadas y tres de bronce); y Avellaneda, con 18 (15 de oro y tres de bronce).

Detrás de General Pueyrredon aparece San Vicente, con 15 medallas, producto de 12 oros, una plata y dos bronces. El listado continúa con Quilmes, que suma 18 preseas, y Merlo, con 16.

El desempeño de General Pueyrredon se destaca especialmente por sus nueve medallas de plata y siete de bronce, que acompañan las 13 doradas obtenidas por sus representantes en las distintas disciplinas de la competencia.

Los Juegos Bonaerenses reúnen a deportistas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en una propuesta que contempla disciplinas deportivas y culturales para distintas edades y categorías. El medallero refleja el desempeño de cada distrito a partir de las medallas conseguidas por sus participantes.

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