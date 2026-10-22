Juegos Bonaerenses: General Pueyrredon se ubica cuarto en el medallero
El distrito suma 29 medallas, con 13 de oro, nueve de plata y siete de bronce, y se mantiene entre los municipios con más preseas en la competencia provincial.
General Pueyrredon ocupa el cuarto puesto en el medallero de los Juegos Bonaerenses 2026, con un total de 29 medallas. La delegación del distrito, que tiene a Mar del Plata como principal referencia, cosechó hasta el momento 13 preseas doradas, nueve plateadas y siete de bronce.
En los primeros lugares de la clasificación se encuentran Almirante Brown, con 28 medallas (18 de oro, siete de plata y tres de bronce); Lomas de Zamora, con 23 (17 doradas, tres plateadas y tres de bronce); y Avellaneda, con 18 (15 de oro y tres de bronce).
Detrás de General Pueyrredon aparece San Vicente, con 15 medallas, producto de 12 oros, una plata y dos bronces. El listado continúa con Quilmes, que suma 18 preseas, y Merlo, con 16.
El desempeño de General Pueyrredon se destaca especialmente por sus nueve medallas de plata y siete de bronce, que acompañan las 13 doradas obtenidas por sus representantes en las distintas disciplinas de la competencia.
Los Juegos Bonaerenses reúnen a deportistas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en una propuesta que contempla disciplinas deportivas y culturales para distintas edades y categorías. El medallero refleja el desempeño de cada distrito a partir de las medallas conseguidas por sus participantes.