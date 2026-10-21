Francisco Cerúndolo tuvo un estreno positivo en el ATP 250 de Bruselas y consiguió su clasificación a los cuartos de final tras superar al estadounidense Martin Damm en dos sets. El argentino se quedó con el primer parcial por 6-4 y definió el encuentro en el tie-break del segundo, por 7-6 (4).

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Con este triunfo, el tenista nacional alcanzó las 70 victorias en el ATP Tour sobre canchas rápidas y se convirtió en el noveno argentino en llegar a esa cifra. De esta manera, se sumó a una lista que integran Juan Martín del Potro, David Nalbandian, Juan Ignacio Chela, Diego Schwartzman, Guillermo Vilas, Guillermo Cañas, Juan Mónaco y Leonardo Mayer.

Cerúndolo buscará un lugar en las semifinales frente al ganador del cruce entre el francés Clément Chidekh y el británico Jacob Fearnley. Además, su clasificación marca el regreso de un argentino a los cuartos de final del torneo belga después de cinco años.

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