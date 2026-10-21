Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Bruselas
El argentino derrotó al estadounidense Martin Damm por 6-4 y 7-6 (4) y se metió entre los ocho mejores del ATP 250 belga. Además, alcanzó las 70 victorias sobre canchas rápidas en el circuito ATP.
Francisco Cerúndolo tuvo un estreno positivo en el ATP 250 de Bruselas y consiguió su clasificación a los cuartos de final tras superar al estadounidense Martin Damm en dos sets. El argentino se quedó con el primer parcial por 6-4 y definió el encuentro en el tie-break del segundo, por 7-6 (4).
Con este triunfo, el tenista nacional alcanzó las 70 victorias en el ATP Tour sobre canchas rápidas y se convirtió en el noveno argentino en llegar a esa cifra. De esta manera, se sumó a una lista que integran Juan Martín del Potro, David Nalbandian, Juan Ignacio Chela, Diego Schwartzman, Guillermo Vilas, Guillermo Cañas, Juan Mónaco y Leonardo Mayer.
Cerúndolo buscará un lugar en las semifinales frente al ganador del cruce entre el francés Clément Chidekh y el británico Jacob Fearnley. Además, su clasificación marca el regreso de un argentino a los cuartos de final del torneo belga después de cinco años.