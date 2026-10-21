El equipo dirigido por Vasco Arrubarena se hizo fuerte en el Maracaná y consiguió una victoria clave para alimentar la ilusión de sus hinchas.

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Boca comenzó el encuentro con intensidad y logró ponerse en ventaja rápidamente. A los cuatro minutos, Lautaro Di Lollo ganó de cabeza tras un córner de Lautaro Blanco y abrió el marcador. Con el resultado a favor, el conjunto argentino encontró espacios para lastimar de contraataque y, a los 34 minutos, Miguel Merentiel amplió la diferencia luego de quedar frente al arquero. En la segunda mitad, Vasco adelantó sus líneas y consiguió el descuento a los 66 minutos, por lo que el desenlace quedó abierto.

Cuando la serie entraba en su tramo decisivo, Leandro Paredes apareció a los 88 minutos con un remate desde afuera del área que sentenció el triunfo y aseguró el pasaje del Xeneize a la final.

De esta manera, Boca disputará la final del certamen el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, donde se enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño llega con ventaja tras imponerse 3-0 en el encuentro de ida.

El presente del Xeneize invita a soñar en grande: está a un partido de levantar la Sudamericana, a dos de conquistar la Copa Argentina y mantiene sus aspiraciones en la lucha por la Tabla Anual. Además, atraviesa una racha positiva, con una sola derrota en sus últimos 20 encuentros.

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