Este domingo 25 el Polideportivo de Santa Clara del Mar recibirá a atletas de distintas localidades en el campeonato de taekwondo y artes marciales. El evento comenzará a las 09:00 y estará fiscalizado por la Asociación Costa Atlántica de Artes Marciales y la Academia Superior de Taekwondo, que contará con el apoyo de la Secretaría de Deportes de Mar Chiquita.

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Distintos atletas de Mar del Plata, Batán, Sierra y Laguna de los Padres, Necochea, Tres Arroyos, Lobería, San Cayetano, Quequen, Miramar, Otamendi, Mechongue, Mar del Sur, Balcarce, Ayacucho, Madariaga, Pinamar, Valeria Del Mar, Maipú y Villa Gesell serán parte de la gran fiesta deportiva.

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También se presentarán las escuelas del partido de Mar chiquita y entre ellas se destacan dos instituciones como lo son el "DF" Asociación Atlética Defensores de Vivoratá y Fomento Mar de Cobo

Por su parte, el presidente de la Asociación Costa Atlántica de Artes Marciales, Alejandro Yapuncic, dijo que “será un gran encuentro de Atletas en Santa Clara, vamos a poder ver un Taekwondo de alto nivel”. Para más información, comunicarse al 223-6000002.

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