La revista francesa France Football, encargada de entregar el Balón de Oro, impulsa una iniciativa especial para celebrar las siete décadas del premio. La propuesta invita a los fanáticos a elegir al futbolista más destacado entre quienes conquistaron el trofeo al menos dos veces.

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La votación se realiza a través de la web oficial y requiere una contribución de un euro para participar. Según informó la organización en sus redes sociales, Cristiano Ronaldo encabezaba momentáneamente las preferencias a una semana del cierre.

Entre los nombres que integran la elección aparecen Lionel Messi, máximo ganador del Balón de Oro con ocho distinciones, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff, todos protagonistas de distintas épocas del fútbol mundial.

La iniciativa busca reunir en una misma elección a algunas de las máximas leyendas del deporte y abrir el debate entre los hinchas sobre quién merece ser reconocido como el mejor de todos los tiempos.

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