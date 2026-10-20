Messi y Di Stéfano, nominados al Balón de Oro de todos los tiempos
En el marco del 70° aniversario del galardón, France Football lanzó una votación especial para elegir al mejor ganador de la historia. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff son algunas de las figuras que forman parte de la elección.
La revista francesa France Football, encargada de entregar el Balón de Oro, impulsa una iniciativa especial para celebrar las siete décadas del premio. La propuesta invita a los fanáticos a elegir al futbolista más destacado entre quienes conquistaron el trofeo al menos dos veces.
La votación se realiza a través de la web oficial y requiere una contribución de un euro para participar. Según informó la organización en sus redes sociales, Cristiano Ronaldo encabezaba momentáneamente las preferencias a una semana del cierre.
Entre los nombres que integran la elección aparecen Lionel Messi, máximo ganador del Balón de Oro con ocho distinciones, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff, todos protagonistas de distintas épocas del fútbol mundial.
La iniciativa busca reunir en una misma elección a algunas de las máximas leyendas del deporte y abrir el debate entre los hinchas sobre quién merece ser reconocido como el mejor de todos los tiempos.