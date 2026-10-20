Federico Gino le puso punto final a su etapa en Aldosivi. El volante uruguayo utilizó sus redes sociales para despedirse de la institución, donde transitó distintas etapas de su carrera y construyó un vínculo especial con el club y sus hinchas.

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“Hoy me toca despedirme de Aldosivi, un club que durante varias temporadas aprendí a querer y a defender con orgullo”, expresó el futbolista, quien también recordó con emoción el privilegio de haber sido capitán del equipo. “Es algo que voy a llevar conmigo para siempre”, agregó.

En su mensaje, Gino reconoció que esperaba un desenlace diferente para su historia con el Tiburón. “Me hubiera gustado que esta historia tuviera otro final, pero a veces las cosas no suceden como uno espera ni como las hubiera elegido”, manifestó.

Además, agradeció por los momentos compartidos, los compañeros, las amistades y el cariño de todas las personas que forman parte de la institución. También remarcó que se marcha con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de sí y de haber defendido los colores de Aldosivi con compromiso y respeto hasta el último día.

Los tres ciclos de Gino en Aldosivi

El mediocampista tuvo su primera etapa en el conjunto marplatense entre 2018 y 2020. Luego de continuar su carrera en el exterior, regresó en julio de 2021 para iniciar su segundo ciclo, que se extendió hasta mediados de 2022.

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En 2025, el uruguayo volvió a vestir la camiseta del Tiburón para afrontar una nueva etapa en el club. A lo largo de sus pasos por la institución, se convirtió en uno de los referentes del mediocampo y llegó a portar la cinta de capitán.

La despedida de Gino marca el cierre de una historia que atravesó distintas temporadas y que, según dejó en claro en su mensaje, tendrá un lugar especial en su carrera futbolística.

“Gracias por todo, Fede Gino”, concluyó el volante en su publicación.

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