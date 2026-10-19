El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional. Según publicó el Daily Mail, el club inglés podría recibir una importante quita de puntos que lo obligaría a descender al Championship, la segunda división del fútbol inglés, tras el fallo de una comisión independiente que determinó infracciones en el caso de los 115 cargos financieros.

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De acuerdo con la información difundida por el medio británico, la sanción podría ser tan severa que el conjunto de Manchester permanecería al menos dos temporadas en el ascenso inglés. Además de la deducción de puntos, también se contempla una multa económica millonaria. La posibilidad de enviar al club a la League Two, la cuarta categoría, habría sido considerada, aunque se estima poco probable.

El caso se remonta a presuntas irregularidades cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. El 29 de septiembre, la Premier League confirmó que una comisión independiente encontró al Manchester City culpable de infracciones graves relacionadas con la información financiera, acuerdos comerciales y límites de gastos, además de la mayoría de los cargos vinculados con la falta de cooperación durante la investigación.

La apelación, clave para definir la sanción

El Manchester City presentó una apelación el 1 de octubre y rechazó las conclusiones del tribunal independiente. El club sostiene que el fallo contiene errores de hecho y de derecho, por lo que busca revertir la decisión.

Según las versiones periodísticas, la Premier League buscaría avanzar con el proceso disciplinario en los próximos meses. Los plazos reglamentarios contemplan una audiencia de apelación dentro de las 12 semanas posteriores a su presentación, mientras que la resolución definitiva dependerá del desarrollo del procedimiento.

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