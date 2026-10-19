Quilmes y Deportivo Norte volverán a verse las caras en el Torneo Regional Amateur. El Consejo Federal de Fútbol confirmó los cruces de la tercera fase de la Región Pampeana Sur, correspondiente a los cuartos de final, y los dos representantes de Mar del Plata se enfrentarán en una serie de eliminación directa.

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El partido de ida se disputará el próximo fin de semana en el estadio José Piantoni, mientras que la revancha tendrá lugar siete días después en el Carlos H. Miori. De esta manera, ambos equipos buscarán dar un paso más en el certamen y mantener vivo el sueño de llegar al Federal A.

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente instancia al vencedor del cruce entre Racing y Estudiantes de Olavarría, en otro duelo que tendrá como protagonistas a dos equipos de la misma ciudad.

El Torneo Regional Amateur otorga cuatro ascensos al Federal A, por lo que cada serie será determinante en el camino de los equipos que aspiran a dar el salto de categoría.

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