La Liga Marplatense de Fútbol puso en marcha los playoffs del Torneo Clausura “Cacho Méndez”, Copa “Carlos de los Reyes”, con la disputa de los 16avos de final. La jornada de este domingo 18 de octubre definió a los 12 equipos que completaron el cuadro de octavos, instancia en la que ya esperaban Kimberley, Atlético Mar del Plata, Independiente y Quilmes.

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Entre los resultados más destacados estuvieron las victorias de General Urquiza y San Isidro, que consiguieron la clasificación pese a no contar con la ventaja deportiva. Urquiza venció por 2 a 1 a Talleres, con goles de V. López Paris y L. Lombardozzo, mientras que San Isidro superó por 4 a 2 a Argentinos del Sud, gracias a los tantos de D. Morales, un doblete de B. Vedda y P. Gianelli.

Otro de los encuentros más disputados fue el empate 2 a 2 entre Boca y Alvarado. El Torito llegó a estar dos goles arriba, pero el conjunto dirigido por Eito reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad. De esta manera, Boca se quedó con la clasificación por contar con la ventaja deportiva.

En el resto de la jornada, River goleó 6 a 0 a Almagro Florida y Once Unidos hizo lo propio por 5 a 0 frente a Al Ver Verás. Además, Deportivo Norte venció 3 a 0 a Nación, mientras que Cadetes, Banfield, El Cañón y Círculo Deportivo ganaron sus respectivos encuentros por 2 a 0. Racing superó 2 a 1 a El Siciliano y San José derrotó 1 a 0 a Unión.

Así se jugarán los octavos de final

Los octavos de final tendrán ocho cruces y los equipos mencionados en primer término serán locales. Además, contarán con la ventaja deportiva, por lo que clasificarán a la siguiente instancia en caso de empate.

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Kimberley vs. San Isidro

Atlético Mar del Plata vs. General Urquiza

Independiente vs. Boca

Quilmes vs. Círculo Deportivo

Cadetes vs. Once Unidos

River vs. El Cañón

Racing vs. Banfield

San José vs. Deportivo Norte

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