Kimberley derrotó 2 a 1 a Deportivo Rincón este sábado, en el estadio José Alberto Valle, por el partido de vuelta de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A 2026. Con este resultado, el conjunto marplatense cerró la serie con un global de 3 a 1 y avanzó a la siguiente instancia del certamen.

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El equipo dirigido por Mariano Mignini llegó a la revancha con una ventaja importante después de ganar 1 a 0 en el encuentro de ida, disputado en Rincón de los Sauces. En aquella oportunidad, Santiago Castillo convirtió el único gol del partido y le permitió al “Dragón” quedar mejor posicionado para definir la clasificación como local.

En el José Alberto Valle, Kimberley volvió a imponerse y consiguió el resultado que necesitaba para continuar en carrera en el Federal A. El triunfo por 2 a 1 le permitió ampliar la diferencia en el global y asegurar su lugar en la siguiente etapa de la Reválida.

Deportivo Rincón, por su parte, llegó a Mar del Plata con la obligación de revertir la derrota sufrida en su estadio. Sin embargo, no pudo dar vuelta la serie y quedó eliminado de esta instancia del campeonato.

Con esta clasificación, Kimberley continúa su camino en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional. El conjunto marplatense deberá prepararse ahora para afrontar la próxima fase, en la que buscará seguir avanzando en los cruces eliminatorios del Federal A.

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