El futuro del banco de suplentes de River Plate podría definirse antes de lo previsto. El empate 1-1 frente a Sarmiento, que dejó al equipo fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, aumentó la presión y abrió la posibilidad de acelerar la búsqueda de un nuevo entrenador.

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En ese escenario, Ramón Díaz aparece como uno de los nombres que más fuerza tomó para iniciar su cuarto ciclo al frente del Millonario. Si bien por el momento no hay confirmación oficial de una llegada inmediata, el resultado del próximo domingo ante Belgrano, en Córdoba, podría ser determinante para definir los próximos pasos.

El riojano cuenta con una extensa historia en la institución y es una de las alternativas que analiza la dirigencia. Otros nombres que aparecen en carpeta son Eduardo Domínguez, Gabriel Milito y Hernán Crespo, aunque todos tienen compromisos laborales vigentes.

Además, trascendió que una eventual derrota ante Belgrano podría acelerar los tiempos y abrir la puerta a una asunción durante la próxima semana. De concretarse ese escenario, Ramón Díaz incluso podría llegar a dirigir a River en el Superclásico.

Por ahora, el regreso del entrenador sigue sin confirmación oficial y la incógnita pasa por cuándo se tomará una decisión definitiva sobre el futuro del equipo.