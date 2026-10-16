El Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer las sanciones correspondientes al partido de ida de las semifinales del Torneo Federal A entre Alvarado y Cipolletti, que dejó varios expulsados y suspensiones de cara a la revancha.

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Según el Boletín Oficial N.º 84/26 del Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior, Germán Sosa y Facundo Centurión, jugadores del conjunto marplatense que recibieron la tarjeta roja directa, fueron sancionados con una fecha de suspensión.

Por su parte, el entrenador de Alvarado, Pablo Martel, no podrá estar presente durante los próximos dos encuentros, al igual que Alberto Páez, entrenador de arqueros del Torito.

En Cipolletti, el delantero Federico Acevedo recibió una fecha de suspensión, por lo que también deberá cumplir la sanción correspondiente tras su expulsión en el encuentro de ida.

Con este panorama, Alvarado se prepara para un partido decisivo: este domingo, desde las 15.30, recibirá a Cipolletti en el estadio José María Minella, donde se definirá qué equipo avanzará a la final por el ascenso a la Primera Nacional.

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