Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular que lo mantendría alejado de las canchas durante aproximadamente un mes. Los estudios realizados en el Instituto Humanitas de Rozzano confirmaron una distensión en los flexores del muslo izquierdo, según trascendió desde Italia.

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El delantero del Inter tendría entre cuatro y seis semanas de recuperación, por lo que podría perderse la próxima fecha FIFA con la Selección argentina, prevista entre el 9 y el 17 de noviembre.

Además, el atacante se perdería compromisos importantes con el conjunto italiano, entre ellos el clásico ante Milan por la Serie A y los encuentros frente a Shakhtar Donetsk y Feyenoord por la Champions League.

La evolución de la lesión será clave para determinar cuándo podrá volver a jugar y si estará disponible para los próximos compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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