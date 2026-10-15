River rescató un empate sobre el final ante Sarmiento en Junín. Julián Contrera abrió el marcador para el conjunto local, mientras que Gonzalo Montiel convirtió en el segundo tiempo para establecer el 1-1 definitivo.

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El resultado no le alcanzó al equipo de Núñez, que continúa fuera de la zona de clasificación a los playoffs, a falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular. Además, se encuentra a seis puntos de Independiente Rivadavia, líder de la Tabla Anual, cuando quedan 12 unidades en juego.

Pese a la igualdad, River acumula siete partidos sin perder en sus últimas ocho presentaciones por el Clausura, con cinco victorias, dos empates y una derrota. Sin embargo, deberá sumar en el tramo final para alcanzar sus objetivos.

Con el empate 1-1 frente a Sarmiento por el Torneo Clausura 2026, el equipo de Núñez alcanzó 31 partidos consecutivos sin conseguir una remontada, con un saldo de 22 derrotas y nueve empates en encuentros en los que comenzó perdiendo.

La última vez que el Millonario logró dar vuelta un marcador fue el 6 de noviembre de 2024, cuando venció por 3-2 a Instituto en Córdoba, por la Liga Profesional.

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El calendario que le espera no será sencillo: visitará a Belgrano en Córdoba, recibirá a Racing en el Monumental, jugará el Superclásico ante Boca en La Bombonera y cerrará frente a Aldosivi.

Por su parte, Sarmiento sumó un punto importante y se ubica en el cuarto puesto de su zona.

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