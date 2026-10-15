Peñarol consiguió una importante victoria frente a Lanús por 84 a 77, en el estadio Antonio Rotili, por la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. El conjunto marplatense superó su primera prueba fuera de casa en un encuentro cambiante, en el que mostró carácter para revertir situaciones adversas y extender su buen comienzo de temporada.

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El inicio fue complicado para el equipo dirigido por Leandro Ramella, que llegó a estar 12 puntos abajo durante los primeros minutos. Sin embargo, a partir de una mejora defensiva y de la efectividad de Agustín Pérez Tapia, autor de 18 puntos, Peñarol comenzó a equilibrar el juego y encontró respuestas para mantenerse en partido.

Después de pasar al frente y alcanzar una ventaja de ocho puntos en el tercer cuarto, el conjunto marplatense volvió a sufrir una reacción de Lanús, que consiguió un parcial de 14-0 para ponerse seis puntos arriba. Lejos de rendirse, Peñarol recuperó la intensidad y respondió con un contundente parcial de 19-8 en los últimos minutos del período.

En el cuarto final, el equipo visitante fortaleció su defensa y aprovechó las dificultades del rival para tomar decisiones acertadas. Luciano Guerra, con 16 puntos, fue otra de las figuras del ganador, mientras que Iván Basualdo aportó 11 puntos y 11 rebotes. También resultó importante la contribución de Al Thornton en el tramo decisivo.

Con esta victoria, Peñarol ratificó su buen presente y sostuvo su invicto en el inicio de la temporada. El triunfo por 84 a 77 reflejó la capacidad de reacción del equipo marplatense, que supo sobreponerse a dos momentos adversos y terminó celebrando una valiosa victoria en condición de visitante.

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