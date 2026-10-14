El Club Atlético Peñarol de Mar del Plata convocó a sus socios a una Asamblea General Ordinaria para el viernes 23 de octubre, a partir de las 19, en su sede social ubicada en Garay 2524.

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La convocatoria fue realizada por la comisión directiva el 13 de octubre, en el marco del estatuto social vigente. Durante la reunión, los asociados deberán tratar distintos puntos vinculados con la situación institucional y administrativa de la entidad.

Entre los temas previstos se encuentra la elección de dos socios para firmar el acta de la asamblea, además de la consideración y aprobación de la memoria y los balances correspondientes a los ejercicios 2024/2025 y el estado de cuenta 26/26, según detalla el comunicado.

El punto central será la renovación y elección de la totalidad de los cargos de la comisión directiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del estatuto social del club.

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