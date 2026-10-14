Luego de conseguir la clasificación al Mundial del próximo año, la Selección Argentina femenina continúa con su preparación y sumó un empate ante Brasil en el segundo amistoso de la doble fecha FIFA. El equipo dirigido por Germán Portanova igualó 2-2 en la Arena de Pernambuco, después de haber caído por 3-1 en el primer encuentro, disputado en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre.

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Brasil golpeó primero a los 12 minutos con un cabezazo de Zaneratto, que anticipó a la defensa argentina tras un centro desde la izquierda. Más tarde, Giovana Garbelini amplió la diferencia con un remate desde el borde del área que se metió junto al palo derecho.

Sin embargo, la Albiceleste reaccionó antes del descanso. Tras una buena jugada colectiva y una asistencia de Florencia Bonsegundo, Daiana Falfán definió contra un palo y descontó para mantener a la Argentina en partido.

En el inicio del complemento, una infracción de Isabela sobre Holzheier dentro del área derivó en un penal para el conjunto nacional. Florencia Bonsegundo se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate fuerte al palo izquierdo para establecer el 2-2.

Poco después, Sofía Domínguez fue expulsada por una agresión y Argentina debió afrontar el resto del encuentro con una jugadora menos. A pesar de la desventaja numérica, el equipo de Portanova mantuvo la competitividad e incluso contó con oportunidades para quedarse con la victoria.

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De esta manera, la Selección cerró la doble fecha ante una de las principales potencias del fútbol femenino sudamericano con una derrota y un empate, en el marco de su preparación para la próxima Copa del Mundo.

Tras el primer amistoso, Portanova había destacado el valor de medirse ante Brasil y la importancia de este tipo de experiencias para el crecimiento del equipo. “Es increíble jugar esta clase de partidos, nos hace mejores a todos”, expresó el entrenador, quien también remarcó el camino que busca construir la Albiceleste: “Nosotros vamos pasito a pasito con nuestra historia, es un gusto jugar con Brasil”.

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