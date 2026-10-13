El Xeneize buscará hacerse fuerte como local para conseguir una ventaja de cara a la revancha, que se disputará el martes 20 de octubre en Brasil. Para este compromiso, Leandro Paredes será una de las bajas, mientras que el equipo de Arruabarrena intentará dar el primer paso hacia la final.

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El historial favorece a Boca: ambos equipos se enfrentaron cuatro veces de manera oficial, todas en 2001, con dos victorias del conjunto argentino y dos empates.

Por los cuartos de final de la Copa Libertadores de ese año, Boca ganó 1-0 en Brasil y 3-0 en La Bombonera. En la primera fase de la Copa Mercosur, en cambio, los dos partidos terminaron 2-2.

Los posibles equipos

Boca: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, Delgado; Flores, Palacios, Villa; Merentiel.

Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, Delgado; Flores, Palacios, Villa; Merentiel. Vasco da Gama: Jardim; Rodríguez, Saldivia, Renan, Cuiabano; Sosa, Mendes, Lescano; Gómez, Spinelli, David.

La otra semifinal comenzará el miércoles 14 de octubre, cuando Atlético Mineiro reciba a Montevideo City Torque en Brasil. Los partidos de vuelta se disputarán el 20 y 21 de octubre.

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