Este lunes se disputó gran parte de la novena fecha del Torneo Clausura “Cacho Méndez”, correspondiente a la Copa “Carlos de los Reyes” de Primera División de la Liga Marplatense de Fútbol, y quedaron definidos los clasificados directos a octavos y los cruces de 16avos de final.

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Independiente y Quilmes se sumaron a Kimberley y Atlético Mar del Plata entre los cuatro equipos que avanzaron directamente a octavos. El Rojo derrotó 2-1 a Alvarado, mientras que el Cervecero venció por el mismo resultado a Libertad. Ambos llegaron a los 20 puntos, pero Independiente quedó por encima por el resultado del enfrentamiento entre sí.

Los cruces de 16avos confirmados son:

Argentinos del Sud vs. San Isidro.

Círculo Deportivo vs. San Lorenzo.

Boca vs. Alvarado.

Talleres vs. General Urquiza.

La jornada se completará este miércoles 14 de octubre, desde las 16, con el encuentro entre Al Ver Verás y Almagro Florida. Sin embargo, la Liga Marplatense ya confirmó los enfrentamientos de la primera ronda eliminatoria, sin embargo el resto de los cruces se definirá con el resultado del partido pendiente.

Según el reglamento, los partidos se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla general de promedios. En caso de empate, clasificará a octavos de final el conjunto que actúe como local.

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De esta manera, los ganadores se sumarán a Independiente, Kimberley, Atlético Mar del Plata y Quilmes, que esperan directamente en octavos, en la etapa decisiva del campeonato marplatense.

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