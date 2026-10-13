La Fórmula 1 podría volver a África con la incorporación de un Gran Premio en Ruanda. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció un acuerdo por 10 años vinculado al circuito de Bugesera, un proyecto que busca incorporar al país africano al calendario de la máxima categoría a principios de la década de 2030.

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El trazado estará ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital ruandesa, y fue concebido para integrarse con el paisaje natural de la zona. El diseño aprovechará los cambios de elevación del terreno para ofrecer un circuito desafiante y una experiencia diferente para los pilotos.

El regreso de la Fórmula 1 a África representaría un acontecimiento histórico. La última carrera oficial de la categoría en el continente se disputó el 14 de marzo de 1993 en el circuito de Kyalami, Sudáfrica, hace más de 33 años.

De concretarse los planes, Ruanda se sumaría al calendario de la F1 durante la próxima década y abriría una nueva etapa para el automovilismo internacional en el continente africano.

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