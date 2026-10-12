La delegación argentina ya comenzó su experiencia internacional en la ATF 12U Intercontinental Team Competition 2026, que se desarrolla en Shymkent, Kazajistán, y reúne a jóvenes talentos del tenis mundial en la categoría Sub 12.

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El equipo nacional está integrado por Santiago Chacur, Agustín Berlocq y Conrado Rossi, quienes viajaron para representar al país en el certamen. La delegación está acompañada por Gonzalo Presson, entrenador y capitán del conjunto argentino.

El torneo se disputa sobre polvo de ladrillo y se extenderá hasta el 17 de octubre. Argentina integra el Grupo A, junto a Corea del Sur e India, en una competencia que representa una importante oportunidad para que los jóvenes tenistas sumen experiencia internacional y defiendan los colores nacionales.

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