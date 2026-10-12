Argentina rumbo al Mundial Sub 12 de tenis
La Selección Argentina disputará la ATF 12U Intercontinental Team Competition 2026, del 12 al 17 de octubre en Shymkent, Kazajistán. El equipo integra el Grupo A junto a Corea del Sur e India.
La delegación argentina ya comenzó su experiencia internacional en la ATF 12U Intercontinental Team Competition 2026, que se desarrolla en Shymkent, Kazajistán, y reúne a jóvenes talentos del tenis mundial en la categoría Sub 12.
El equipo nacional está integrado por Santiago Chacur, Agustín Berlocq y Conrado Rossi, quienes viajaron para representar al país en el certamen. La delegación está acompañada por Gonzalo Presson, entrenador y capitán del conjunto argentino.
El torneo se disputa sobre polvo de ladrillo y se extenderá hasta el 17 de octubre. Argentina integra el Grupo A, junto a Corea del Sur e India, en una competencia que representa una importante oportunidad para que los jóvenes tenistas sumen experiencia internacional y defiendan los colores nacionales.